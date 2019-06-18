Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На четырех ветках метро появится новая «Москва» 

Мослента + ещё 12 1 час назад
Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
До конца 2019 года пассажиров московского метро начнут перевозить еще 39 поездов нового поколения «Москва». Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях. 26 из этих составов будут модернизированными.
Отмечается, что с 2017 года поезда «Москва» выходят на самые загруженные ветки метрополитена, а также на новые линии. Всего в столичной подземке сейчас курсируют 132 инновационных состава. Они ходят на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.
Новые поезда оснащены системой электродинамического торможения до полной остановки, что позволяет им останавливаться более плавно. Составы предыдущих модификаций также имели систему электродинамического торможения, но только до семи километров в час.
Мослента: последние новости
На дороге в Москве заметили «Катюшу» Самую востребованную в Москве профессию нашли под землей Панды в московском зоопарке начали слушать голос Путина
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель назвала условие снятия санкций с России15
В Кремле ответили Зеленскому231
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе147
В смерти участника «Машины времени» увидели вину врачей
Модель оскандалилась в аэропорту из-за ног1
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
04:01
Сестра Алибасова сделала скандальное заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение