На четырех ветках метро появится новая «Москва»

До конца 2019 года пассажиров московского метро начнут перевозить еще 39 поездов нового поколения «Москва». Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Их запустят на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях. 26 из этих составов будут модернизированными.

Отмечается, что с 2017 года поезда «Москва» выходят на самые загруженные ветки метрополитена, а также на новые линии. Всего в столичной подземке сейчас курсируют 132 инновационных состава. Они ходят на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.

Новые поезда оснащены системой электродинамического торможения до полной остановки, что позволяет им останавливаться более плавно. Составы предыдущих модификаций также имели систему электродинамического торможения, но только до семи километров в час.