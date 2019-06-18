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В Москве храму в Кривцах вернули похищенные иконы 

RT на русском + ещё 9 11 минут назад
Фото: мвд.рф
В Москве, в Раменском районе, храму в Кривцах вернули похищенные 30 января старинные иконы.
Об этом сообщает сайт «Москва 24», ссылаясь на ГУ МВД России.
«Четверо злоумышленников, повредив резные колонны XVIII века, выломали из иконостаса икону «Троица Новозаветная» и образ Божией Матери «Смоленская», в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведён этот храм», — сообщили в полиции.
Отмечено, что похитители украли девять икон, а потом продали их в один из антикварных магазинов за $75 тысяч.
В мае сотрудники МВД задержали организатора преступления, который более пяти лет находился в розыске, а заказчик скрывался в Калмыкии.
5 июня на Украине задержали мужчину, воровавшего церковное имущество.
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