Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Минском, Боровском, Киевском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Левобережный, Строгино, Крылатское, Кунцево, Можайский, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное, Капотня, Ивановское, Восточное и Северное Измайлово.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Рублевском шоссе, на ул. Нижние Мневники, Большая Филевская, Ярцевская, проспекте Маршала Жукова, на Кутузовском, Университетском, Ломоносовском, Ленинском, Нахимовском и Балаклавском проспектах, проспекте Вернадского, на ул. Мосфильмовская, Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Миклухо-Маклая, Островитянова, на Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, в Коломенском проезде, Нагатинской набережной, Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, в Ростокинском проезде, на проспекте Мира, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на ул. Большая Академическая, Бутырская.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Сокольники, Марьина роща, Беговой, Пресненский, Хамовники, Донской, Даниловский, Нижегородский. Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районах Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Пречистенской, Берсеневской, Кремлевской, Москворецкой, Овчинниковской, Устьинской, Серебрянической, Котельнической, Озерковской, Космодамианской набережных, на Комиссариатском мосту, на ул. Серафимовича, Балчуг, Новокузнецкая, Знаменка, Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Мясницкая, Николоямская, на Гоголевском, Тверском, Страстном, Цветном, Рождественском, Яузском бульварах.

По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до одного балла.