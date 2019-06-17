Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Минском, Боровском, Киевском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.
На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Левобережный, Строгино, Крылатское, Кунцево, Можайский, Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное, Капотня, Ивановское, Восточное и Северное Измайлово.
В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Рублевском шоссе, на ул. Нижние Мневники, Большая Филевская, Ярцевская, проспекте Маршала Жукова, на Кутузовском, Университетском, Ломоносовском, Ленинском, Нахимовском и Балаклавском проспектах, проспекте Вернадского, на ул. Мосфильмовская, Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Миклухо-Маклая, Островитянова, на Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, в Коломенском проезде, Нагатинской набережной, Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, в Ростокинском проезде, на проспекте Мира, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на ул. Большая Академическая, Бутырская.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Сокольники, Марьина роща, Беговой, Пресненский, Хамовники, Донской, Даниловский, Нижегородский. Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районах Мещанский, Тверской, Пресненский, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Таганский.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Пречистенской, Берсеневской, Кремлевской, Москворецкой, Овчинниковской, Устьинской, Серебрянической, Котельнической, Озерковской, Космодамианской набережных, на Комиссариатском мосту, на ул. Серафимовича, Балчуг, Новокузнецкая, Знаменка, Новый Арбат, Большая Никитская, Тверская, Мясницкая, Николоямская, на Гоголевском, Тверском, Страстном, Цветном, Рождественском, Яузском бульварах.
По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до одного балла.
Агентство «Москва»: последние новости
Начался монтаж железобетонных балок моста через реку Сетунь на южном дублере Кутузовского проспекта Пять электробусов начали курсировать от района Бескудниково до Самотечной площади по маршруту «т47» Наклейки «Проходите слева» появились на турникетах 200 станций столичного метро
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману15
Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету8
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»208
МИД Армении вызвал посла России47
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
00:36
ЕС грозит приостановить безвиз для ряда стран
В мире Европа
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение