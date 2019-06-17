Две новые парковки со шлагбаумами открылись в столице

В Западном и Северо-Восточном округах столицы появились две плоскостных парковки со шлагбаумами.

В результате чего москвичам стали доступны 263 машиноместа.

— Плоскостные парковки очень востребованы у автомобилистов. Мы с вниманием относимся к пожеланиям жителей и стараемся обеспечить горожан парковками там, где в них есть наибольшая необходимость, — отметили представители Администратора парковочного пространства.

Они уточнили, парковки доступны водителям столицы по адресам Новомещерский проезд, дом 15, строение 1 и проспект Мира, дом 123, корпус 2.

В пресс-службе АМПП добавили, что парковки делают в местах, где в них больше всего необходимость. Среди наиболее востребованных мест — это рядом с метро, ЖД-станциями и торговыми центрами.