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Две новые парковки со шлагбаумами открылись в столице 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Западном и Северо-Восточном округах столицы появились две плоскостных парковки со шлагбаумами.
В результате чего москвичам стали доступны 263 машиноместа.
— Плоскостные парковки очень востребованы у автомобилистов. Мы с вниманием относимся к пожеланиям жителей и стараемся обеспечить горожан парковками там, где в них есть наибольшая необходимость, — отметили представители Администратора парковочного пространства.
Они уточнили, парковки доступны водителям столицы по адресам Новомещерский проезд, дом 15, строение 1 и проспект Мира, дом 123, корпус 2.
В пресс-службе АМПП добавили, что парковки делают в местах, где в них больше всего необходимость. Среди наиболее востребованных мест — это рядом с метро, ЖД-станциями и торговыми центрами.
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