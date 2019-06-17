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Москвичам предложили ночевать в палатке 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: пресс-служба «Авиапарка»
В торговом центре «Авиапарк» во второй раз запускается ежегодный проект Moscow Escape, предлагающий посетителям глэмпинг (вид кемпинга, который одновременно совмещает отдых под открытым небом и удобства комфортабельной гостиницы, — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Зона для глэмпинга будет расположена на втором уровне открытой парковки и проработает с 6 по 27 июля. Помимо семи палаток площадью 19,6 квадратных метров, в распоряжении гостей будет бассейн, почта, зона у костра, баланс-борды, пинг-понг, зона отдыха, кафе, зона занятий спортом и так далее.
«Глэмпинг — это новый формат отдыха для тех, кто мог бы любить настоящие походы, но не хочет отказываться от удобств и комфорта отеля. Важно отметить, что мы не ориентируемся на адептов настоящих походов, наша аудитория — городские жители, которые хотят отдохнуть с комфортом», — пояснил автор идеи и креативный директор «Авиапарка» Максим Лапчук.
В программу развлечений на время пребывания в глэмпинге войдут медитация, йога, аэробика, растяжка, различные лекции, совместные ужины и многое другое.
В честь официального открытия глэмпинга, которое состоится 5-го июля, на парковке «Авиапарка» состоится вечеринка, выступать на которой будет певица DaKooka.
Забронировать палатку глэмпинга, которая вмещает до четырех человек, можно на сайте Airbnb по цене 4,5 тысячи рублей. В эту цену также входит купон на тысячу рублей на любые блюда из меню сервиса «Кухня на районе».
В августе 2018 года в Москве уже открывалась зона для глэмпинга на крыше крыше открытой парковки в западном крыле торгового центра «Авиапарк». В прошлом году в распоряжении гостей были настольный футбол, настольные игры, занятия йогой, аэротруба, бесплатный фитнес-клуб и арт-инсталляции художников.
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Новости Москвы , Максим Лапчук , Lenta.ru
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