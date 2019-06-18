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Пассажирам метрополитена покажут сцены из театральных постановок 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники проекта «Привет, Москва!» 19 июня представят пассажирам столичного метрополитена сцены из классических театральных постановок. Посмотреть отрывки из представлений можно будет на 25 платформах подземки в разных концах города.
Куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко рассказала, что данный этап пройдет под названием «Литература и театр».
— Это путешествие через призму истории нашего города. И 19 июня на 25 станциях метрополитена будет проведен достаточно неожиданный формат мероприятия для транспортной среды — дневные театральные перформансы, — приводит слова Бондаренко агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что пассажиры метро увидят персонажей из Чехова, Гончарова, Шекспира и не только.
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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