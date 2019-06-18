Пассажирам метрополитена покажут сцены из театральных постановок

Участники проекта «Привет, Москва !» 19 июня представят пассажирам столичного метрополитена сцены из классических театральных постановок. Посмотреть отрывки из представлений можно будет на 25 платформах подземки в разных концах города.

Куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко рассказала, что данный этап пройдет под названием «Литература и театр».

— Это путешествие через призму истории нашего города. И 19 июня на 25 станциях метрополитена будет проведен достаточно неожиданный формат мероприятия для транспортной среды — дневные театральные перформансы, — приводит слова Бондаренко агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что пассажиры метро увидят персонажей из Чехова, Гончарова, Шекспира и не только.