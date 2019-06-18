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В центре Москвы ряд улиц перекроют 20 июня из-за бала «Выпускник» 

РИА Недвижимость + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ряд улиц в центре Москвы перекроют 20 июня в связи с проведением бала "Выпускник", сообщает пресс-служба Московского транспорта.
"Двадцатого июня в столице пройдет бал "Выпускник", в связи с этим в центре города будет действовать ряд перекрытий и ограничение движения. Будьте внимательны и планируйте свой маршрут заранее", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Отмечается, что с 21.00 20 июня и до окончания мероприятия будет перекрыта улица Ильинка. Кроме того, с 23.45 до 00.15 21 июня будут полностью перекрыты Москворецкая улица, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Большой москворецкий мост и улица Варварка.
Также отмечается, что в этот же день с 15.00 до 19.30 будет действовать ограничение движения по одной полосе Моховой улицы в районе здания Манежа.
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