В центре Москвы ряд улиц перекроют 20 июня из-за бала «Выпускник»

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 20 июня в связи с проведением бала "Выпускник", сообщает пресс-служба Московского транспорта.

"Двадцатого июня в столице пройдет бал "Выпускник", в связи с этим в центре города будет действовать ряд перекрытий и ограничение движения. Будьте внимательны и планируйте свой маршрут заранее", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что с 21.00 20 июня и до окончания мероприятия будет перекрыта улица Ильинка. Кроме того, с 23.45 до 00.15 21 июня будут полностью перекрыты Москворецкая улица, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Большой москворецкий мост и улица Варварка.

Также отмечается, что в этот же день с 15.00 до 19.30 будет действовать ограничение движения по одной полосе Моховой улицы в районе здания Манежа.