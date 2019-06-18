Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Засуха в Москве встревожила синоптиков 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Из-за аномально низкого количества осадков в Москве и Подмосковье увеличиваются критерии пожарной опасности. Об этом сообщил научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».
«За июнь всего выпало примерно 10-11 миллиметров осадков при норме 75 миллиметров. Очень засушливый месяц. Если и в третьей декаде июня осадков будет мало, ситуация будет тревожной»,
— сказал он. Вильфанд объяснил, что такая погода в столичном регионе установилась из-за антициклона над Европой.
По прогнозам, к концу недели в столичном регионе снова установится жарка погода. К четвергу столбики термометров установятся на отметке в плюс 30 градусов. Как отметил метеоролог, подобная температура превысит климатическую норму для июня на 5-8 градусов.
Мослента: последние новости
На четырех ветках метро появится новая «Москва» На дороге в Москве заметили «Катюшу» Самую востребованную в Москве профессию нашли под землей
Новости Москвы , Погода , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским259
Меркель назвала условие снятия санкций с России405
В Кремле ответили Зеленскому243
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе206
Скабеева оценила идею кормить россиян просрочкой86
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение