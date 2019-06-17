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Москвичу вернули забытый в метро пакет с деньгами 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Москвичу вернули забытый в метро на станции «Октябрьская» пакет с деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что полицейские нашли бесхозный пакет с деньгами в вестибюле станции.
Мужчина заявил, что оставил деньги по собственной неосторожности. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, убедившись, что пакет принадлежит заявителю, полицейские вернули пропажу владельцу.
Сумма, найденная в пакете, не указывается.
Москвич выразил благодарность полиции за добросовестное исполнение обязанностей.
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