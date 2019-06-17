Москвичу вернули забытый в метро пакет с деньгами

Москвичу вернули забытый в метро на станции «Октябрьская» пакет с деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что полицейские нашли бесхозный пакет с деньгами в вестибюле станции.

Мужчина заявил, что оставил деньги по собственной неосторожности. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, убедившись, что пакет принадлежит заявителю, полицейские вернули пропажу владельцу.

Сумма, найденная в пакете, не указывается.

Москвич выразил благодарность полиции за добросовестное исполнение обязанностей.