В московских школах откроются новые кадетские классы

В новом учебном году к проекту "Кадетский класс" присоединится еще 31 школа в девяти округах столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Полный список школ с кадетскими классами сформируют до конца июля. Директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская отметила, что в Москве и по всей России развивается кадетское движение: ученики добиваются успехов в спорте, в учебе, участвуют в различных соревнованиях и мероприятиях.

"Выбор в пользу кадетских классов ребята делают осознанно, как первый шаг к будущей профессии", — сказала Ярославская.

После выпуска из учебного заведения более 90% выпускников-кадетов поступают в вузы. Более 65% из них идут в вузы министерства обороны и других силовых ведомств.

Уточняется, что новые кадетские классы откроются здесь: ЮЗАО (школы № 170, 626, 1356, 1561, 1694, 2006 и школа имени Н. М. Карамзина) СВАО (№ 306, 1415) ЮВАО (№ 338, 825, 777, 1363, 1935) ЮАО (№ 504, 556, 867, 949) САО (№ 717, 1164) СЗАО (№ 883, 2005) ЗелАО (№ 1151) ЗАО (№ 1448, 1542, 1596) ВАО (№ 1508, 1811, 2033, 2094)