На Арбате установят памятник погибшим журналистам — Гусев

Памятник погибшим журналистам установят на улице Арбат в Москве . Об этом сообщал председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев на митинге в центре столицы.

"С 1991 года больше 300 журналистов погибли в новой России. И в этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре — на Арбате. Мы бились за этот памятник — и этот памятник будет в Москве. Мы должны помнить об этих журналистах, мы не можем иначе. Мы должны помнить и о тех, кто сегодня еще за решеткой — журналисты", — заявил Гусев.

Ранее сообщалось, что митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова собрал около 1600 человек.