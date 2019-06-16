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На Арбате установят памятник погибшим журналистам — Гусев 

Москва24 + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Памятник погибшим журналистам установят на улице Арбат в Москве. Об этом сообщал председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев на митинге в центре столицы.
"С 1991 года больше 300 журналистов погибли в новой России. И в этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре — на Арбате. Мы бились за этот памятник — и этот памятник будет в Москве. Мы должны помнить об этих журналистах, мы не можем иначе. Мы должны помнить и о тех, кто сегодня еще за решеткой — журналисты", — заявил Гусев.
Ранее сообщалось, что митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова собрал около 1600 человек.
В МВД отмечали, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.
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Новости Москвы , Росгвардия , МВД , Гусев , Москва
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