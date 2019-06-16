Панды в московском зоопарке начали слушать голос Путина

Новым обитателям московского зоопарка — пандам Жуи и Диндин — в рамках процедуры адаптации включают через колонки голос президента России Владимира Путина . Об этом сообщается на сайте «Вести.ру».

Отмечается, что животным также включали голос китайского лидера Си Цзиньпина и шум толпы. Это необходимо для того, чтобы панды не испытывали стресс при приеме посетителей.

Жуи и Диндин передали зоопарку в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Они могут находиться в Москве 15 лет на условиях долгосрочной аренды, переговоры по передаче животных длились три года. За каждую особь Россия должна будет платить миллион долларов в год.