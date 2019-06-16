Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центрах госуслуг Москвы пройдут бесплатные мастер-классы 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центры госуслуг "Мои документы" проведут для москвичей семинары и мастер-классы. Все желающие смогут пройти курс по повышению компьютерной грамотности и сделать изделие из керамики своими руками, передает портал мэра и правительства Москвы.
17 июня во флагманском офисе ЦАО (Пресненская набережная, 2) представителей малого и среднего бизнеса Москвы ждет мастер-класс "Автоматизация за один день (магазины, кафе, салоны красоты)". Преподаватели разберут бизнес-кейсы и маркетинговые мероприятия. Начало в 18:00, нужна предварительная регистрация для участия.
Также будут проводиться мастер-классы по повышению компьютерной грамотности. На занятиях "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!" лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на этом сайте, научит записываться на прием в государственные учреждения, расскажет об электронных услугах.
Занятия пройдут в районах Пресненский, Мещанский, Хамовники, Котловка, Коньково, Тверской, Бескудниковский и Восточное Дегунино.
18 июня в центре госуслуг Тверского района будет мастер-класс "Таежная тропа". Центр госуслуг района Преображенское 18 июня проводит мастер-класс "Преображенская керамика".
19 июня во флагманском офисе ЮЗАО состоится семинар "Тонкости подбора, или HR-фишки поиска успешных сотрудников". Тренинг поможет научиться искусству определения характера кандидат и выявлять его мотивационные особенности.
Москва24: последние новости
Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро Собянин поздравил медработников с праздником В Москве пройдет фестиваль "Разноцветный джаз"
Комментарии
Новости Москвы , Правительство Москвы , Mos.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обдерут до нитки? Как спастись от банковских мошенников31
Эрдоган закрыл вопрос с поставкой С-400164
Шредера пригласили в Крым2
Бестактная фраза президента возмутила Польшу484
Кот Алибасова заработал 150 тысяч долларов за два дня10
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
02:46
Обдерут до нитки? Как спастись от банковских мошенников
Происшествия Статьи
01:10
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Шоу-бизнес
01:55
Эрдоган закрыл вопрос с поставкой С-400
Армия Ближний Восток
04:51
Бестактная фраза президента возмутила Польшу
В мире Европа
01:02
Лолита оценила шутку-пророчество про Крым
Шоу-бизнес
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение