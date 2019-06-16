В центрах госуслуг Москвы пройдут бесплатные мастер-классы

Центры госуслуг "Мои документы" проведут для москвичей семинары и мастер-классы. Все желающие смогут пройти курс по повышению компьютерной грамотности и сделать изделие из керамики своими руками, передает портал мэра и правительства Москвы

17 июня во флагманском офисе ЦАО (Пресненская набережная, 2) представителей малого и среднего бизнеса Москвы ждет мастер-класс "Автоматизация за один день (магазины, кафе, салоны красоты)". Преподаватели разберут бизнес-кейсы и маркетинговые мероприятия. Начало в 18:00, нужна предварительная регистрация для участия.

Также будут проводиться мастер-классы по повышению компьютерной грамотности. На занятиях "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!" лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на этом сайте, научит записываться на прием в государственные учреждения, расскажет об электронных услугах.

Занятия пройдут в районах Пресненский, Мещанский, Хамовники, Котловка, Коньково, Тверской, Бескудниковский и Восточное Дегунино.

18 июня в центре госуслуг Тверского района будет мастер-класс "Таежная тропа". Центр госуслуг района Преображенское 18 июня проводит мастер-класс "Преображенская керамика".

19 июня во флагманском офисе ЮЗАО состоится семинар "Тонкости подбора, или HR-фишки поиска успешных сотрудников". Тренинг поможет научиться искусству определения характера кандидат и выявлять его мотивационные особенности.