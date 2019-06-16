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Широкое празднование Сабантуя пройдет в Домодедове в воскресенье 

РИАМО + ещё 1 24 минуты назад
Фото: пресс-служба администрации Коломенского района
XV общегородской праздник «Сабантуй» проведут в парке «Елочки» подмосковного Домодедова в воскресенье, гостей ждут концертная программа, татарские сувениры и блюда, а также турнир по борьбе на поясах куреш, сообщается на сайте Татарского национального центра Московской области.
«Ежегодно домодедовский Сабантуй объединяет тысячи участников разных возрастов и национальностей. Праздник для многих горожан и гостей города давно стал семейным праздником — на нем всегда много детей, которые с удовольствием участвуют в татарских национальных забавах и играх», — говорится в сообщении.
На главной сцене Сабантуя-2019 состоится большой праздничный концерт, в котором примут участие лучшие татарские исполнители и коллективы из Москвы и Подмосковья, а также гости из Республики Татарстан.
На одной из площадок парка «Елочки» развернется татарское подворье, где будут показаны элементы быта деревенской семьи с колодцем, сарайчиками, загонами для домашнего скота, столы с национальными блюдами.
В парке также будет организована широкая торговля татарской сувенирной продукцией. Гости Сабантуя смогут попробовать и купить к домашнему столу чак-чак, эчпочмаки, пэрэмэчи и бэлэши, а также настоящий башкирский мед.
Изюминкой Сабантуя в Домодедове станет юбилейный турнир по татарской национальной борьбе на поясах куреш, в котором традиционно принимают участие самые лучшие батыры.
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