Широкое празднование Сабантуя пройдет в Домодедове в воскресенье

XV общегородской праздник «Сабантуй» проведут в парке «Елочки» подмосковного Домодедова в воскресенье, гостей ждут концертная программа, татарские сувениры и блюда, а также турнир по борьбе на поясах куреш, сообщается на сайте Татарского национального центра Московской области.

«Ежегодно домодедовский Сабантуй объединяет тысячи участников разных возрастов и национальностей. Праздник для многих горожан и гостей города давно стал семейным праздником — на нем всегда много детей, которые с удовольствием участвуют в татарских национальных забавах и играх», — говорится в сообщении.

На главной сцене Сабантуя-2019 состоится большой праздничный концерт, в котором примут участие лучшие татарские исполнители и коллективы из Москвы и Подмосковья, а также гости из Республики Татарстан.

На одной из площадок парка «Елочки» развернется татарское подворье, где будут показаны элементы быта деревенской семьи с колодцем, сарайчиками, загонами для домашнего скота, столы с национальными блюдами.

В парке также будет организована широкая торговля татарской сувенирной продукцией. Гости Сабантуя смогут попробовать и купить к домашнему столу чак-чак, эчпочмаки, пэрэмэчи и бэлэши, а также настоящий башкирский мед.

Изюминкой Сабантуя в Домодедове станет юбилейный турнир по татарской национальной борьбе на поясах куреш, в котором традиционно принимают участие самые лучшие батыры.