Московское метро продолжило расти

На Люблинско-Дмитровской московского метрополитена начались работы по продлению тоннеля на север. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По словам градоначальника, тоннель длиной 2,3 километра протянется до станции «Лианозово», которая разместится недалеко от одноименной платформы Савеловского направления Московской железной дороги.

«Затем линия дойдет до технопарка «Физтех» в поселке Северный», — написал мэр.