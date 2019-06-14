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Собянин сообщил о старте голосования за лучший проект столицы 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Mos.ru
Сергей Собянин сообщил, что началось голосование за лучший проект столицы. Об этом глава города пишет в своем микроблоге в Twitter.
"Началось открытое голосование за лучший городской проект. Жюри с выбором уже определилось — составило список 30 лучших. Теперь слово за москвичами. В шорт-лист премии Московского урбанистического форума 2019 вошли проекты в сфере культуры, спорта, благотворительности, технологий, СМИ", — сообщил мэр Москвы.
Главной темой форума в этом году станет качество жизни. Как подчеркнул мэр, Москва сейчас — уже не "город заводов", сейчас москвичей волнует именно качество жизни.
Московский урбанистический форум 2019 пройдет в "Зарядье" с 4 по 7 июля. На форуме впервые пройдет Международный конгресс Urban Health по проблемам городского здоровья.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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