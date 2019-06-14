Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области медицины

Накануне Дня медицинского работника Сергей Собянин вручил столичным врачам премии города Москвы и поздравил их с наступающим праздником, который отмечается 16 июня. Премии присудили авторам лучших работ, способствующих развитию практического здравоохранения и медицинской науки в столице и получивших общественное признание.

Кроме того, Мэр Москвы наградил президента Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля премией «Легенда века» за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки

Премия города Москвы «Легенда века» учреждена в 2001 году. Она присуждается гражданам России — государственным и общественным деятелям, работникам науки и культуры, представителям иных сфер деятельности, которые на протяжении многих десятилетий своей деятельности в XX веке достигли уникальных и признанных во всем мире результатов и внесли выдающийся вклад в политическое, социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Москвы. Ежегодно присуждается не более трех премий в размере 1,5 миллиона рублей. За 18 лет награды были удостоены 14 человек.

Работы, представленные на соискание премии города Москвы в области медицины, рассматривал экспертный совет при столичном Департаменте здравоохранения, в состав которого входят известные московские врачи. На основании их предложений был издан указ Мэра о присуждении премии.

В этом году экспертный совет рассматривал 67 научных работ по различным направлениям оказания медицинской помощи: хирургии (детской и взрослой), кардиологии, урологии, гинекологии, морфологии, лучевой диагностике, телемедицине, первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и организации работы симуляционного центра.

Лауреатами премии стали представители 10 медицинских организаций — шести городских и четырех федеральных. Дипломы лауреатов и благодарственные письма Мэра Москвы получили44 человека. Каждому авторскому коллективу, удостоенному премии города Москвы, выплатят по одному миллиону рублей.

Система эндоваскулярной помощи больным с ишемическим инсультом

Научная группа городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского была награждена премией Москвы за организацию системы эндоваскулярной помощи больным с ишемическими инсультами.

Эндоваскулярное лечение ишемического инсульта в острейшем периоде — это безопасный комплекс рентген-эндоваскулярных методов лечения, которые выполняются в пределах шестичасового терапевтического окна — промежутка времени, когда лечение может быть наиболее эффективным.

В столице работает разветвленный комплекс сосудистых центров, на базе которого действуют инфарктная и инсультная сети. Пациентов здесь принимают в экстренном порядке в любое время суток.

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Во всех инсультных центрах, расположенных в крупнейших многопрофильных стационарах Москвы, есть по две ангиографические установки. В клиниках круглосуточно проводится эндоваскулярное лечение больных, перенесших ишемический инсульт, и оказывается оперативная хирургическая помощь пациентам с инфарктом миокарда. Благодаря налаженной маршрутизации от момента прибытия скорой на вызов и до начала операции при инфарктах и инсультах проходит не больше часа, что соответствует лучшим мировым стандартам.

Цикл трудов «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний»

Кроме того, были награждены авторы цикла трудов «Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний». Приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни» реализуется в России с 2017 года. В его рамках коллектив специалистов Клинического медицинского центра МГМСУ имени Евдокимова создал цикл работ, посвященных формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний.

В результате изучения цикла в столичных медицинских вузах более чем на 70 процентов повысился уровень физической активности у студентов и преподавателей, а свыше 60 процентов молодых специалистов отказались от вредных привычек. Особый акцент в работе сделан на системе формирования принципов здорового образа жизни среди представителей врачебных специальностей. Научные работы доступны в столичных библиотеках и на официальных интернет-ресурсах.

Новые методы скрининга рака легкого с помощью низкодозовой компьютерной томографии

Группа экспертов Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы получила признание за разработку и реализацию первой в России программы селективного скрининга рака легких на принципах системного подхода. Специалисты доказали возможность применения искусственного интеллекта для контроля качества скрининговых лучевых исследований.

Низкодозная компьютерная томография — скрининг легких, позволяющий определить даже незначительные отклонения. Это обследование направлено на то, чтобы выявить патологию на ранней стадии у людей без диагностированных заболеваний или жалоб, например у пациентов старше 55 лет, имеющих стаж курения более 15 лет.

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Врач получает изображение ткани легкого и находит самые маленькие очаги опухоли — размером от шести миллиметров. Программа использует метод анализа изображения: компьютер подсказывает врачу, где с большей вероятностью может локализоваться опухоль. Томографы подключены к единой радиологической информационной системе. Благодаря этому эксперты могут видеть процесс обследования и помогать врачам избежать ошибок.

Для реализации скрининга разработаны уникальные ультранизкодозовые протоколы, позволяющие выполнить качественную компьютерную томографию грудной клетки для выявления очагов в легких с низкодозовой нагрузкой. Благодаря этой технологии в Москве значительно повысилась выявляемость злокачественных новообразований легкого на ранних стадиях.

Новые технологии в диагностике и лечении болезней мозга

Награды был удостоен коллектив специалистов нескольких городских и федеральных медицинских организаций, который разработал новые технологии в диагностике и лечении болезней мозга, объединив несколько методов исследования.

Группа медиков провела комплекс клинических исследований болезней мозга, включая пограничные психические расстройства, эпилепсию и пароксизмальные состояния неэпилептического генеза, суицидальное и самоповреждающее поведение.

В результате были созданы алгоритмы лечения больных — от персонифицированного подхода к терапии до высокотехнологичных методов обследования и нейрохирургического лечения. В клиническую практику также внедрили инновационные методы лечения: биологическую обратную связь, транскраниальную стимуляцию и микрополяризацию, методики гравитационной медицины.

Центр по лечению цереброваскулярной патологии у детей и подростков

Группа специалистов получила награды за создание единственного в России центра детского инсульта в Морозовской больнице. За пять лет здесь прошли лечение более полутора тысяч человек. В центре создан полный цикл оказания помощи детям и подросткам с цереброваскулярной патологией.

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Врачи Морозовской больницы впервые в России внедрили в практику проведение тромболизиса, тромбоэкстракции и церебральной ангиографии у детей, что значительно повысило возможности ранней диагностики аномалий строения церебральных сосудов.

Московская программа роботической хирургии

Премией отмечена и работа специалистов больницы имени С. И. Спасокукоцкого. За последние семь лет на базе центра оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии при медучреждении было выполнено порядка полутора тысяч высокотехнологичных операцийонкологического профиля с помощью робота-хирурга «Да Винчи». Врачи центра имеют возможность проводить самые сложные, в том числе реконструктивные, оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с применением роботической техники.

Кроме того, на базе центра создана Московская программа роботической хирургии. Роботическая радикальная простатэктомия внедрена в практику хирургического лечения больных с раком простаты. Специалисты центра разработали уникальную программу подготовки роботических хирургов. В планах — публикация атласа робот-ассистированной радикальной простатэктомии.