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Около 3 тыс. многолетних растений высадят в Пресненском районе 17-21 июня 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ГБУ «Жилищник» с 17 по 21 июня 2019 г. высадят порядка 3 тыс. многолетних растений на территории Пресненском района столицы. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа Москвы.
«В срок с 17 по 21 июня на территории Пресненского района запланировали высадить примерно 3 тыс. многолетников. Озеленение выполнят сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во дворах района будут высажены астранция крупная, ирис сибирский, гейхера гибридная, дельфиниум культурный, иберис вечнозеленый, гвоздика травянка и другие растения.
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