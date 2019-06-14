Около 3 тыс. многолетних растений высадят в Пресненском районе 17-21 июня

Сотрудники ГБУ «Жилищник» с 17 по 21 июня 2019 г. высадят порядка 3 тыс. многолетних растений на территории Пресненском района столицы. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа Москвы.

«В срок с 17 по 21 июня на территории Пресненского района запланировали высадить примерно 3 тыс. многолетников. Озеленение выполнят сотрудники государственного бюджетного учреждения «Жилищник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во дворах района будут высажены астранция крупная, ирис сибирский, гейхера гибридная, дельфиниум культурный, иберис вечнозеленый, гвоздика травянка и другие растения.