В «Москва‑Сити» появится крупнейший в РФ коворкинг-центр

Крупнейший в России коворкинг откроется в «Москва‑Сити», его площадь будет свыше 7,1 тысячи квадратных метров.

Cеть коворкингов SOK уже приступила к отделочным работам в помещении площадью более 3 тысяч квадратных метров, открытие запланировано на сентябрь. Доступ к оставшейся части SOK получит после переезда нынешнего арендатора в течение двух месяцев.

Согласно данным CBRE, коворкинг SOK в «Федерации» станет одним из крупнейших гибких офисов в России. Больше только проект от компании Regus в бизнес-центре «Смоленский пассаж»: его площадь — 7213 квадратных метров.