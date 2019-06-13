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В Москве стартовали бесплатные экскурсии на промышленные предприятия 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Mos.ru
Бесплатные экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия Москвы начались в четверг в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает организатор проекта — Департамент инвестиционной и промышленной политики города.
На протяжении трех дней москвичи и гости столицы смогут побывать на 17 индустриальных площадках, среди которых VR-дизайн-центр при ФГУП "НАМИ", испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики на заводе "ЭЛТЕЗА", литейный и заготовительный цеха производственного комплекса "Салют", цех компании Faberlic, эко-зона завода Coca-Cola, завод плавленых сыров "Карат".
Вместе с жителями города и журналистами экскурсию по одной из московских фабрик мороженого посетил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
"Особое внимание при подготовке проекта "Открой#Моспром" было уделено профориентации молодежи. Сегодня промышленность Москвы — это не только передовые технологии и продукция, которая успешно справляется с задачей импортозамещения и постоянно наращивает экспортный потенциал. Это еще и достойная оплата труда, возможность работать в транснациональных компаниях и быть востребованным на международном уровне специалистом. Важно донести эту информацию до подрастающего поколения — школьников и студентов", — подчеркнул Прохоров.
"Открой#Моспром" проводится Департаментом инвестиционной и промышленной политики города уже во второй раз. Ранее в марте 2019 года в рамках проекта экскурсии на 11 предприятий Москвы посетили 1,5 тысячи человек.
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Новости Москвы , Александр Прохоров , Coca-Cola , Москва
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