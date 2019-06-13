Обсерватория начнет работу в Останкинской башне в Москве

Останкинская телебашня запускает совместный проект с Московским планетарием — все лето на смотровой площадке башни жители и гости столицы смогут наблюдать за небесными телами. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе государственного оператора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС, оператор эфирной теле— и радиопередающей сети страны).

"На Останкинской телебашне стартует новый проект "Астрономический час с Московским планетарием". На высоте 340 м открытой смотровой площадки появится выездная обсерватория с возможностью наблюдать за небесными телами в телескоп", — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что в обсерватории астрономы Московского планетария будут рассказывать посетителям о небесных телах и явлениях, покажут Луну и другие космические объекты. Наблюдения будут проходить все лето, первая серия состоится 14, 15 и 16 июня. Часы проведения 21:00 и 22:00.

Для посещения обсерватории необходимо купить билет на проход в Останкинскую башню. Смотровая площадка работает только при благоприятных погодных условиях. В случае переноса даты наблюдений информация заранее появится на сайте Останкинской башни и в соцсетях.