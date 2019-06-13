Собянин открыл второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

Мэр столицы Сергей Собянин открыл в четверг второй участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — дублер МКАД с первым в столице совмещенным автомобильным и метротоннелем.

В составе участка — первый в Москве совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе, а также путепровод в районе транспортно-пересадочного узла "Столбово", входящий в состав строящейся магистральной улицы МКАД — Коммунарка — Остафьево.

"Вообще это уникальное сооружение — участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, построенный меньше чем за два года", -сказал Собянин на встрече с местными жителями.

Мэр пояснил, что в составе магистрали — тоннель протяженностью более 2 километров, подобного которого в Москве никогда не строили. "Это первый такой опыт", — подчеркнул московский градоначальник.

Он напомнил, что в ближайшую неделю будут открыты новые станции метро на участке от "Саларьево" до "Коммунарки" ("Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка").

"Это, конечно, кардинально изменит ситуацию с транспортной доступностью для всей новой Москвы", — пояснил Собянин.

По его словам, остальные участки трассы Солнцево — Бутово -Варшавское шоссе в настоящее время находятся либо в стадии строительства, либо в стадии проектирования. Мэр добавил, что к каждой новой станции метро проложены как автомобильные, так и пешеходные дороги.

Магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе свяжет четыре трассы: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, станет дублером юго-западной и южной части МКАД. Ее общая протяженность с учетом развязок составит 87,5 километра. Движение транспорта по первому участку магистрали между Киевским и Калужским шоссе было открыто в августе 2018 года. Строительство второго участка — от Калужского шоссе до "Коммунарки", движение по которому в четверг открыл мэр, началось в ноябре 2017 года. В составе участка 7,5 километра дорог, включая двухкилометровый совмещенный автомобильный и метротоннель. Генподрядчиком второго участка трассы Солнцево — Бутово -Варшавское шоссе выступил ПАО "Мостотрест"

Мэр Москвы также ознакомился с работой локального диспетчерского пункта ГБУ "Гормост", специально созданного для обслуживания магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Пункт оснащен уникальными системами мониторинга и управления технологическими процессами, пожарной безопасности, сбора и передачи данных инженерных систем.