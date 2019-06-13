Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение на Рязанском проспекте ограничат почти на всё лето 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Движение на участке Рязанского проспекта в столице будет ограничено с 20 июня по 28 августа этого года.
Причиной послужило строительство Некрасовской линии метро. По данным информационного центра Транспортного комплекса Москвы, ограничение будет действовать от дома 30/15 по Рязанскому проспекту до дома 1 по улице 3-я Институтская.
В связи со строительством Некрасовской линии метро движение на участке Рязанского проспекта будет ограничено с 20 июня по 28 августа, — сказано в сообщении.
Ранее News.ru писал о том, что музей архитектуры имени Щусева запустил флешмоб, чтобы спасти скульптуры на станции метро «Площадь Революции». Он призывает всех распространить информацию о вреде потирания носов бронзовых собак, удержаться от которого не могут пассажиры.
News.ru: последние новости
Синоптики о погоде в Москве на День России Угрозы минирования по всей Москве в День России оказались ложными Москвичам посоветовали покупать только сухие ягоды клубники
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оружие конца света»: в Германии оценили «щит Путина»44
Россия больше не потерпит от ПАСЕ никаких санкций38
«Ходишь к москалям — празднуй дома»48
Обвиняемый в убийстве любовницы чиновник заговорил11
Ангелине Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода