Движение на Рязанском проспекте ограничат почти на всё лето

Движение на участке Рязанского проспекта в столице будет ограничено с 20 июня по 28 августа этого года.

Причиной послужило строительство Некрасовской линии метро. По данным информационного центра Транспортного комплекса Москвы, ограничение будет действовать от дома 30/15 по Рязанскому проспекту до дома 1 по улице 3-я Институтская.

В связи со строительством Некрасовской линии метро движение на участке Рязанского проспекта будет ограничено с 20 июня по 28 августа, — сказано в сообщении.

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