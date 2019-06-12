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Синоптики напоминают, что в ближайшие часы в Москве начнутся дожди 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики напоминают жителям Москвы и гостям столицы, что во второй половине дня в среду, 12 июня, в городе местами пройдут дожди. В некоторых районах, по словам метеорологов, не исключены грозы.
После обеда к столичному региону приблизится холодный атмосферный фронт с волнами. Местами в Москве и Московской области прольется кратковременный дождь, уточняется на сайте "Метеоновости". Граждан призывают не забывать зонты и теплые вещи при выходе из дома.
Ранее сегодня стало известно, что в ночь на четверг, 13 июня, температура воздуха в столице опустится до плюс 10 градусов.
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