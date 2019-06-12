С. Собянин поздравил москвичей с Днем России

«Дорогие москвичи, с Днем России! На протяжении многих веков столица — центр политической, экономической, научной и культурной жизни страны. Достижения Москвы — это огромный вклад в процветание России. Желаю нам всем, друзья, здоровья, добра, благополучия и новых успехов. С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле!», — написал мэр.

День России — государственный праздник, который с 1992 г. ежегодно отмечается 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.