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С. Собянин поздравил москвичей с Днем России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы С. Собянин поздравил жителей столицы с Днем России, об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Дорогие москвичи, с Днем России! На протяжении многих веков столица — центр политической, экономической, научной и культурной жизни страны. Достижения Москвы — это огромный вклад в процветание России. Желаю нам всем, друзья, здоровья, добра, благополучия и новых успехов. С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле!», — написал мэр.
День России — государственный праздник, который с 1992 г. ежегодно отмечается 12 июня — в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
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