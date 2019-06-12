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Парковки в Москве будут бесплатными в среду 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
В День России припарковаться в столице можно будет бесплатно, в среду автомобилисты смогут оставить свою машину на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«День России в столице будут отмечать на разных городских площадках. 12 июня парковка на улицах Москвы будет бесплатной, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника. Отмена платы за парковку на улицах Москвы не скажется на загруженности дорог, поскольку в праздничные дни интенсивность движения транспорта традиционно снижается», — сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
О том, как припарковать машину в Москве, когда можно парковаться бесплатно и как оформить резидентное разрешение на парковку, а также как проверить и оплатить штрафы за неправильную парковку и что делать, если ваш автомобиль эвакуировали, можно узнать в инструкции mos.ru.
Для удобства пассажиров ко Дню России скорректируют график движения пригородных поездов. Изменения коснутся всех направлений Московской железной дороги. 11 июня все электрички будут следовать по расписанию пятницы, а 12 июня — по графику воскресенья. Благодаря изменениям в графике движения пассажирам будет легче планировать свои поездки.
День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Mos.ru , Москва
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