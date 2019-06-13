В столице пройдет реставрация памятника Юрию Долгорукову на Тверской площади. Об этом 12 июня сообщили в Мосгорнаследии.
Бронзовая скульптура основателя Москвы была установлена в 1954 году, за это время она стала символом города.
Власти города уже определили имя подрядчика, который проведет реставрацию памятника. Сегодня идут подготовительные работы.
Как сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, памятник находится в неутешительном состоянии.
— Внутренняя конструкция фигур подверглась коррозии, местами разрушены слои патины с тонировками. Все это и предстоит устранить, — сказал Емельянов.