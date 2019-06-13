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Памятник Юрию Долгорукову на Тверской площади отреставрируют 

Вечерняя Москва + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В столице пройдет реставрация памятника Юрию Долгорукову на Тверской площади. Об этом 12 июня сообщили в Мосгорнаследии.
Бронзовая скульптура основателя Москвы была установлена в 1954 году, за это время она стала символом города.
Власти города уже определили имя подрядчика, который проведет реставрацию памятника. Сегодня идут подготовительные работы.
Как сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, памятник находится в неутешительном состоянии.
— Внутренняя конструкция фигур подверглась коррозии, местами разрушены слои патины с тонировками. Все это и предстоит устранить, — сказал Емельянов.
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Новости Москвы , Юрий Долгоруков , Алексей Емельянов , Москва
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