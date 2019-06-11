Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

"Поздравляю вас с наступающим праздником — Днем независимости России и с вашим заслуженными наградами. Эти два события имеют между собой прочную связь в силу того, что наша великая держава прошла и проходит многие испытания, оставаясь независимым государством, которое мы все любим. Но все это происходит не само собой. Это благодаря вам — тем, кто сегодня находится в зале — и миллионам-миллионам россиян, каждому из вас, потому что вы каждый на своем рабочем месте, в своей профессии создаете нашу страну", — заявил Собянин.

Заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Елизаров Александр награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены: президент Гильдии российских адвокатов Мирзоев Гасан — за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу; директор Государственного музея истории ГУЛАГа Романов Роман — за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность; заместитель генерального директора ООО "АРС-Групп" Румянцев Александр — за заслуги в подготовке и проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в Сочи.

Группе москвичей присвоили почетные звания: "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный строитель РФ", "Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ", "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный эколог РФ". Заслуги москвичей были отмечены почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами президента России.

Сергей Собянин вручил государственные награды от имени и по поручению президента РФ.

За многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы и ее жителей награждены знаками отличия: "За заслуги перед Москвой" — Ефим, директор школы № 548 "Царицыно" "За безупречную службу городу Москве" — Орлова Марина , заведующая дошкольным отделением школы "Марьино".

Заслуги москвичей были отмечены почетными грамотами столичного правительства , почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" и почетными званиями: "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный строитель города Москвы", "Почетный деятель науки и техники города Москвы".

За активную гражданскую позицию, оказание первой помощи пассажиру в экстренной ситуации на борту самолета благодарность мэра Москвы получил Рудик Богдан.

16-летний ученик вызвался помочь человеку, которому стало плохо во время полета. Подросток очистил рот и гортань пострадавшего от крови. Затем он вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание пассажира с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. Эти действия помогли стабилизировать состояние мужчины, которого передали медикам после экстренной посадки в Воронеже.

Рудик обучается в специальном медицинском классе. Героический поступок ему помогли совершить полученные знания и навыки оказания первой помощи.