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Набережную в честь Станислава Говорухина откроют 14 июня 

Вечерняя Москва + ещё 5 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Событие приурочили к годовщине смерти деятеля кино. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
Набережная Говорухина будет располагаться вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира, на участке проектируемого проезда номер 690.
Ранее стало известно, что на здании Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова на улице Вильгельма Пика, дом 3, установят памятную доску Говорухину.

СПРАВКА

Станислав Говорухин — актер, сценарист и режиссер. Самые известные его работы: «Вертикаль» (1967), «День ангела» (1968), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Контрабанда» (1974) и другие. Говорухин с 1993 года был депутатом Госдумы. Скончался 14 июня 2018 года после продолжительной болезни.
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Новости Москвы , Станислав Говорухин , Госдума
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