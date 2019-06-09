Посвященный Дню эколога праздник провели в Строгино

8 июня в Строгинской пойме прошел праздник, посвященный Дню эколога.

Эксперты в области экологии и москвичи, неравнодушные к проблемам родной природы, собрались 8 июня в парке «Москворецкий». Праздник прошел при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы , участникам предложили пробежать трехкилометровый марафон; в кинолектории самые маленькие гости праздника смотрели мультфильмы и видеоролики призеров конкурса «Зеленое кино», а ребята постарше участвовали в мастер-классе профессиональной съемки дикой природы. В мастерских все желающие могли смастерить домики для насекомых и искусственные гнездовья для разных видов птиц. В рамках праздника также прошли мастер-класс по раздельному сбору и правильной сортировке отходов, экологический флешмоб, регата, концерт и многое другое.

Награды получили участники проекта «Эколята — молодые защитники природы». Многие из этих ребят продолжают дело своих родителей, которые сами когда-то участвовали в движении юных натуралистов, а теперь передают свои знания детям.

Прямая речь

— День эколога — значимый для Москвы праздник. Москва как крупнейший мегаполис сталкивается со многими экологическими проблемами, поэтому задачи, которые определил наш мэр — превратить столицу в город для жизни москвичей, создать условия для благоприятной среды проживания, а это значит, что качество воздуха, качество воды, сохранение зеленых насаждений — важнейшие задачи.

Не все пока сделано, больших задач еще много — в сфере утилизации отходов, ответственного обращения с животными, но есть и значимые успехи. Мы гордимся тем, что Москва стала одним из самых зеленых городов Европы.

Кстати

На территории Москвы на сегодняшний день находятся 122 особо охраняемые природные территории. За последние несколько лет в Москве создано 574 парка, 280 из них — на месте бывших пустырей и промышленных зон.