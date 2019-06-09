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В метро проведут уникальный эксперимент 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: ©️ Москва меняется
Столичные власти приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью распознавания лиц в метро.
«Сейчас мы совместно с Московским метрополитеном, департаментом информационных технологий Москвы, Сбербанком, ВТБ и Ростехом и другими обсуждаем сроки тестирования. Параллельно идет согласование технических параметров и вариантов проведения пилотного проекта по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц. Рассчитываем начать испытания не позднее конца 2019 года, но окончательное решение будет принято по результатам проверки технических параметров работы системы», — сказал заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
После пилотного проекта, если он окажется успешным, будет объявлен конкурс на разработку видео аналитической системы, добавил Ликсутов.
По его словам, скорость считывания биометрических данных должна быть сопоставимой с той, что показывают карта «Тройка», билет «Единый» или безналичная оплата на турникете по бесконтактной технологии. То есть, речь идет максимум об одной секунде.
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Комментарии
Новости Москвы , Максим Ликсутов , Банк ВТБ , Ростех , Сбербанк России , Правительство Москвы , Москва
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