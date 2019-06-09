Москвичей познакомили с культурой родины Будды Гаутамы

9 июня в столице завершился II Международный фестиваль культуры Непала . Павильон ВДНХ «Дом культуры» за три дня собрал более 20 тысяч поклонников тибетских традиций — именно в этой стране родился Будда Гаутама.

Организаторы фестиваля постарались представить все основные достижения непальской экономики и культуры. Так, посетители познакомились с искусством росписи тханки — иконы на ткани с изображением будд и просветленных мастеров; смогли услышать концерт поющих чаш, которые, как считают непальцы, помогают достичь гармонии; померили яркие непальские халаты и другую самобытную одежду края из шерсти яка.

Посетившие фестиваль москвички не смогли устоять перед знаменитой пашминой из пуха гималайских овец, украшениями из серебра, камнями и бижутерией ручной работы.

— Этим фестивалем мы еще более укрепляем культурные и духовные связи между нашими странами, способствуем совместному прогрессу и процветанию, — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Непала в России Гхимире Риши Рам.

Любители путешествий побывали на лекциях горных гидов, которые рассказали о сложностях восхождения на Эверест, Аннапурну и Гималайские хребты.

И, конечно, не обошлось на фестивале без тибетских монахов. Они исполнили ритуальную мистерию Чам.