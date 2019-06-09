Фестиваль «Арт-футбол 2019» стартовал в Москве

В столице стартовал IX чемпионат мира среди артистов — футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2019». На открытии грандиозного праздника и первом матче турнира Россия — Перу (2:0) побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

Не верьте тому, кто скажет, что фантастический, невероятный чемпионат мира по футболу, который прошел в России прошлым летом, повторить так же невозможно, как увидеть снег на улицах столицы в 30-градусную жару. В сказочной Москве возможны любые чудеса.

Обратите внимание в Черкизове на снежную горку у ледового дворца стадиона «Локомотив» и счастливую ребятню, играющую в снежки на солнцепеке. Отведайте тут же ташкентский плов из казана с нутом и изюмом от пловчи Джасура, приготовленный для гостей футбольного турнира среди национально-культурных объединений, который вновь выиграла команда «Пахтакор-79»…

Почувствуйте в столице аромат большого праздника народов и стран…

А теперь вместе с представителями иностранных футбольных команд милости просим на «Сапсан Арену» — на феерическое открытие чемпионата мира среди артистов.

Стадион был заполнен до отказа, как и во время матчей ЧМ-2018.

На трибунах те же счастливые болельщики с национальными флагами, на поле — хор имени Пятницкого, барабанное шоу «Хаммерс» и четырехкратная чемпионка мира по футбольному фристайлу из Венгрии, ловко жонглирующая мячом не только пятками, но и буквально носом…

Мэтр российского футбола, олимпийский чемпион 1956-го Никита Симонян в приветственной речи вспомнил Льва Яшина , звезд мирового футбола, свое участие в ЧМ-1958 и, конечно, блистательный чемпионат мира, прошедший в России.

— Желаю артистам великолепной игры не только на футбольном поле, кто бы ни победил в турнире, все равно выиграет Его Величество футбол, — сказал Симонян.

Организатор фестиваля, президент футбольного клуба звезд эстрады «Старко» Юрий Давыдов у микрофона был краток: «Больше футбола, больше музыки, меньше слов!», дав сигнал к началу первого матча турнира Россия — Перу.

Почетное право нанести первый удар по мячу доверили кумиру российской молодежи, певцу Денису Майданову , а он в форме сборной России и без фонограммы «вдарил» свою песню так, что трибуны зашлись от восторга и начали подпевать:

«Ничего не жаль! Ни огня, ни слов — если за мечту, если за любовь!»

Самого, наверное, сурового тренера страны звезды российской эстрады и сцены слушали беспрекословно, когда тот производил замены.

Не верьте, что игра напоминала театральную постановку. Без грима, настоящие синяки и шишки еще в первом тайме украсили ноги подопечных Горлуковича.

Алексей Медведев ободрал локоть, а Илья Авербух, приняв участие в голевой атаке и заменившись, признался по секрету корреспонденту «ВМ», что этот чемпионат мира для него закончился. Известный фигурист усугубил старую травму колена.

Перуанцы, важно отметить, играли великолепно, но российская команда проявила, наши овации, стальной характер. В составе хозяев отличились экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка (с пенальти) и актер Дмитрий Белоцерковский

Любопытно, что Белоцерковский забил одновременно… с Артемом Дзюбой . Герой ЧМ-2018 как раз отличился в отборочном матче чемпионата Европы со сборной Сан-Марино, о чем московской публике сообщил комментатор матча артистов Григорий Твалтвадзе.

Кстати, игра в Саранске больше напоминала шоу, чем матч в Москве. Главная национальная сборная Станислава Черчесова разгромила соперников — 9:0, а команда Горлуковича победила перуанцев — 2:0.

После игры в столице победители выстроились у бровки и слаженно, как на репетиции, приветствовали болельщиков. Все, кроме Дениса Майданова. Блуждающий форвард не дождался финального свистка в Черкизове, чтобы вовремя дать концерт в парке Горького. Фестиваль ведь не только футбольный.

Сборная артистов России на групповом этапе турнира также сыграет с командой из Южной Кореи (10 июня) и Израилем (12 июня). Праздник завершится 16 июня.

Прямая речь

Дмитрий Маликов, народный артист России

— 25 лет назад, даже больше, объединились артисты, чтобы дарить праздник поклонникам музыки и футбола. Меняются поколения, и сегодня здесь много молодых, но неизменной остается наша огромная любовь к спорту и творчеству. Хочу обратить ваше внимание на обширную культурную программу. Я жду вас 14 июня на концерте в парке Горького.

Илья Авербух, чемпион мира по фигурному катанию

— Москва — стрежень футбольного чемпионата мира среди артистов. Переполненные трибуны стадиона свидетельствуют, что это не напрасно. Это не просто футбол, это еще концерты в парке Горького, это приезд огромного числа иностранных гостей. Без финансирования Москвы такой турнир был бы просто невозможным.

Справка

В ЧМ-2019 среди артистов принимают участие 16 футбольных команд из Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Ирана, Киргизстана, Парагвая, Перу, Республики Корея, России, Сербии, Словении и Турции. На предварительном этапе команды разбиты на четыре группы.

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