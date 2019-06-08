Субботняя жара может побить семидесятилетний рекорд

Предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе. Синоптики отметили, что в столице и Подмосковье температура воздуха 8 июня значительно выше климатической нормы.

Согласно прогнозам, в субботу, 8 июня в Москве и Подмосковье уличные термометры покажут до +33 градусов по Цельсию. Это на восемь-девять градусов выше, чем климатическая норма. Ожидается, что таким образом будет побит абсолютный рекорд дня: самая высокая температура в регионе была зарегистрирована 8 июня 1948 года. Тогда воздух раскалился до +32,4 градуса.

На прогностической карте, опубликованной Гидрометцентром, видно, что аномально высокая температура в течение дня ожидается не только в столичном регионе. Так, такой же «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Рязанской, Владимирской, Ивановской, Костромской областях Центрального федерального округа.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 9 июня и в понедельник, 10 числа в регионе могут пролиться кратковременные дожди. Сильного облегчения, впрочем, это не принесет: температура воздуха все равно будет колебаться у отметки +30. Облегчение наступит с середины следующей недели, когда, как ожидается, жара спадет до комфортных +19… +24.