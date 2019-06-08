В четырех округах столицы временно изменится схема движения

На нескольких улицах в ЦАО, САО, ЮВАО и ТиНАО временно изменится схема движения транспорта.

Так, на севере столицы из-за проведения ежегодных скачек на приз Президента России с 00:01 12 июня до окончания мероприятия будут полностью перекрыты Беговая аллея, 1-й Боткинский и 2-й Боткинский проезды.

В центре Москвы из-за работ на инженерных сетях ограничат движение на нескольких улицах: с 10 июня по 11 августа — в Малом Головине переулке в районе дома 13 в Костянском переулке, с 12 июня по 29 августа — на пересечении Даева переулка, Ананьевского переулка и Костянского переулка, а также в Даеве переулке от дома 12/16 до дома 14. Ограничат движение с 12 июня по 31 августа в Ананьевском переулке в районе дома 13 в Даеве переулке и с 20 июня по 31 августа — в Даеве переулке в районе дома 4/2, строения 1. С 19 июля по 19 августа круглосуточно будет ограничено движение в Костянском переулке в районе дома 13, с 29 июля по 26 августа — в Селиверстове переулке в районе дома 13, а с 1 июля по 31 августа — в Селиверстове переулке в районе дома 15/9, строения 1 в Костянском переулке, в Селиверстове переулке в районе дома 1а и в Малом Головине переулке в районе дома 14.

Изменится схема движения и в Басманном районе. С 27 июня на участках Бригадирского переулка от 2-й Бауманской до Бауманской улицы и Технического переулка от Бауманской до 2-й Бауманской улицы введут одностороннее движение. Это необходимо для строительства комплекса зданий.

В ЮВАО изменится схема движения из-за реконструкции инженерных сетей на 5-й Кожуховской улице. Так, ограничат проезд с 13 июня по 31 июля по 6-й Кожуховской улице от дома 13 до дома 25, по 6-й Кожуховской улице от дома 24 до дома 27, корпуса 2, строения 1 на 5-й Кожуховской улице, а также в 3-м Кожуховском проезде в районе дома 17 на 6-й Кожуховской улице. С 28 июля по 30 сентября автомобилистам будет сложнее проехать по 5-й Кожуховской улице от дома 12 до дома 24 на 6-й Кожуховской улице. С 28 сентября по 20 декабря ограничат движение по одной полосе на 5-й Кожуховской улице от дома 1 до дома 24 на 6-й Кожуховской улице. Для проезда расширят дорогу и ликвидируют парковку. На этом же участке с 28 сентября по 10 октября с 01:30 до 05:30 парковочное пространство убирать не будут.

В ТиНАО ведут реконструкцию развязки на Киевском шоссе. Из-за этого с 3 июня по 31 августа ограничено движение на Киевском шоссе в сторону области в районе съезда с Родниковой улицы. Кроме того, с 02:00 16 июня до 05:00 17 июня ограничат проезд на Киевском шоссе в районе пересечения с Проектируемым проездом № 905.