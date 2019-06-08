Роспотребнадзор назвал места для купания в Москве 

Роспотребнадзор принял в эксплуатацию семь зон отдыха с купанием в столице. Как сообщает пресс-служба ведомства, всего на территории Москвы находится 11 подобных мест.
Это пляжи "Левобережный" (САО), "Мещерское" (ЗАО), "Озеро Черное" (ВАО), "Озеро Школьное" (Зеленоград), Серебряный бор 2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЗАО).
"Большой Садовый пруд" (САО) находится на надзоре Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а "Большой городской пруд" (Зеленоград) и "Пляжный комплекс Бич Клаб" (САО) находятся на реконструкции.