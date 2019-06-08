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Участок «голубой» ветки московского метро закроют на два дня 

РИА Новости + ещё 1 16 минут назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Участок Филёвской линии московского метро между "Киевской" и "Кунцевской" станциями будет закрыт 8 и 9 июня, сообщает пресс-служба столичной подземки.
"В ближайшие выходные, 8 и 9 июня, будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 5.30 утра", — говорится в сообщении.
Наземный участок Филёвской линии необходимо закрыть для работ на путевой инфраструктуре.
На время закрытия станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 — они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5.00 до 2.00.
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