Китайских панд в зоопарке спасают от жары климат-контроль и холодный душ

Представители Московского зоопарка рассказали, как справляются с жарой китайские панды Жуи и Диндин.

Столбики термометров москвичей 7 июня показали более 30 градусов тепла.

— В их павильоне установлена специальная климатическая система, которая позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности и комфортную для медведей температуру. Также в павильоне есть несколько искусственных водоемов и фонтанчиков, — сообщили в пресс-службе зоосада об условиях, обеспеченных для панд из Китая.

В публикации добавили, Диндин нравится, когда работники устраивают для нее холодный душ.

Напомним, две китайские панды теперь живут в Московском зоопарке.

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