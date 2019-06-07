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Китайских панд в зоопарке спасают от жары климат-контроль и холодный душ 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.ru
Представители Московского зоопарка рассказали, как справляются с жарой китайские панды Жуи и Диндин.
Столбики термометров москвичей 7 июня показали более 30 градусов тепла.
— В их павильоне установлена специальная климатическая система, которая позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности и комфортную для медведей температуру. Также в павильоне есть несколько искусственных водоемов и фонтанчиков, — сообщили в пресс-службе зоосада об условиях, обеспеченных для панд из Китая.
В публикации добавили, Диндин нравится, когда работники устраивают для нее холодный душ.
Напомним, две китайские панды теперь живут в Московском зоопарке.
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