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Панды Жуи и Диндин стали звездами Московского зоопарка 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерняя Москва» проведала мишек-новоселов, приехавших в Московский Зоопарк из Китая, в их новом жилище. Почти 30-градусная жара не мешает пандам обживать свои новые четырехкомнатные апартаменты. А сотням москвичей — выходить из дома под палящее солнце и отправляться в зоосад наблюдать, как они это делают.
Несмотря на рабочее время дня, площадка перед вольером с пандами не пустеет ни на секунду, а каждое телодвижение новых черно-белых звезд зоосада сопровождается невероятно бурной реакцией.
Вот вальяжно развалившийся на помосте из бревнышек самец Жуи просто слегка шевельнул лапкой — по толпе прокатились радостные смешки. А вот в пределах видимости появилась его подружка Диндин, — ее можно узнать по более миниатюрному, как и положено девочке, размеру, — и начала прогуливаться по помосту — в воздух взлетели десятки рук с телефонами со включёнными камерами.
Сами же панды от жары не страдают: зоопарк заранее как следует позаботился об этом.
— Наш климат отличается от естественного климата Китая только влажностью, и нужно было решить этот вопрос, — поделилась с «Вечерней Москвой» директор зоопарка Светлана Акулова. — Мы установили специальное климатическое оборудование, которое позволяет поддерживать 60-70-процентную влажность воздуха внутри, а на улице — форсунки, которые распыляют воду. Сегодня достаточно жарко, поэтому перегородка между помещениями все время открыта и наши панды сами решают, находиться на улице или в помещении.
И в помещении, и во «дворе» у панд есть бассейны для купания.
— Диндин очень любит валяться в водичке, и такая возможность у нее есть. Так что чувствуют себя панды хорошо и ведут себя достаточно активно, даже, я бы сказала, гиперактивно. Мы не ожидали, что они будут такими. Они такие любопытные, любой предмет вызывает у них интерес, а с игрушками разделываются за считанные секунды, потому что очень ловко владеют своими пальчиками!

КСТАТИ

Кстати, в слишком теплые дни в Московском зоопарке спасаться от жары приходится не только пандам:
— Капибары целый день не выходят из бассейна. В жару они обыкновенно погружаются в воду, оставляя на поверхности лишь кончик морды с чуткими ноздрями.
— Азиатские слоны окунаются в воду, а затем валяются в песке для образования на теле корки, защищающей от перегрева.
— У белых медведей есть своя снегообразующая установка, так что они всегда имеют возможность поваляться в сугробе, да еще и поесть мороженого — корм для них в такие дни замораживают в кусках льда.
Вечерняя Москва: последние новости
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Новости Москвы , Светлана Акулова , Китай
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