Возле 17 станций метро появились знаки в виде буквы М

Знаки подсказывают, что подземный переход ведет именно на станцию, а не на другую сторону улицы. Так пассажирам легче ориентироваться в городе и искать вход в метро.

С начала года фирменные знаки метрополитена в виде буквы М появились у 17 станций московской подземки. Их установили возле спусков в подуличные переходы, ведущие к станциям.

Всего с января появилось 50 знаков в виде буквы М красного цвета. Их ставят на высокой опоре, чтобы пассажиры издалека могли видеть, где вход в метро.

«Для удобства пассажиров мы продолжаем устанавливать букву М у спусков в переходы. Так горожанам легче ориентироваться — знак подсказывает, что подземный переход ведет именно к станции метро, а не на другую сторону улицы. Буква М светится в темное время суток, чтобы даже ночью люди могли определять верный маршрут», — рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Знаки в виде буквы М установили у переходов, ведущих к станциям:

— «Авиамоторная»;

— «Аннино»;

— «Аэропорт»;

— «Домодедовская»;

— «Нагатинская»;

— «Комсомольская»;

— «Парк Победы»;

— «Площадь Ильича»;

— «Римская»;

— «Преображенская площадь»;

— «Пушкинская»;

— «Сухаревская»;

— «Славянский бульвар»;

— «Таганская»;

— «Чертановская»;

— «Шоссе Энтузиастов»;

— «Сретенский бульвар».

У входов в вестибюли тоже обновляют фирменные знаки в виде буквы М. Их «ножки» подсвечиваются цветом той линии, на которой располагается станция. Например, такие знаки установлены у входов в вестибюли всех станций, открытых после 2015 года, в том числе «Косина», «Улицы Дмитриевского», «Лухмановской» и «Некрасовки» Некрасовской линии. Они также есть возле открытых после реконструкции «Бауманской», «Спортивной» и «Ботанического сада».

На станциях метро уже установлено свыше 220 новых знаков в виде буквы М. В этом и следующем году они будут появляться и на других станциях.