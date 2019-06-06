Московский зоопарк отказался вводить должность обнимателя панд

Сотрудник Московского зоопарка счел маловероятным появление в учреждении вакансии обнимателя панд для двух новых обитателей зоосада.

В Китае, где панды считаются символом и даже элементом дипломатии, есть специальная должность обнимателя панд. Помимо приготовления еды и уборки сотрудник обязательно должен регулярно гладить и обнимать панд, чтобы им не было одиноко.

Однако сотрудник Московского зоопарка отметил, что панды, несмотря на свое очарование, все же медведи — обнимать их не всегда безопасно.