Сотрудник Московского зоопарка счел маловероятным появление в учреждении вакансии обнимателя панд для двух новых обитателей зоосада.
Напомним, Китай передал России на 15 лет двух больших панд — самца Жуи и самку Диндин, для которых в Московском зоопарке появился специальный павильон. В его открытии приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
В Китае, где панды считаются символом и даже элементом дипломатии, есть специальная должность обнимателя панд. Помимо приготовления еды и уборки сотрудник обязательно должен регулярно гладить и обнимать панд, чтобы им не было одиноко.
Однако сотрудник Московского зоопарка отметил, что панды, несмотря на свое очарование, все же медведи — обнимать их не всегда безопасно.
— До определенного возраста они плюшевые, года до трех, а после трех лет они начинают матереть, становятся взрослыми медведями, — цитирует представителя зоопарка РИА Новости.