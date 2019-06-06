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Московский зоопарк отказался вводить должность обнимателя панд 

Вечерняя Москва + ещё 8 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудник Московского зоопарка счел маловероятным появление в учреждении вакансии обнимателя панд для двух новых обитателей зоосада.
Напомним, Китай передал России на 15 лет двух больших панд — самца Жуи и самку Диндин, для которых в Московском зоопарке появился специальный павильон. В его открытии приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
В Китае, где панды считаются символом и даже элементом дипломатии, есть специальная должность обнимателя панд. Помимо приготовления еды и уборки сотрудник обязательно должен регулярно гладить и обнимать панд, чтобы им не было одиноко.
Однако сотрудник Московского зоопарка отметил, что панды, несмотря на свое очарование, все же медведи — обнимать их не всегда безопасно.
— До определенного возраста они плюшевые, года до трех, а после трех лет они начинают матереть, становятся взрослыми медведями, — цитирует представителя зоопарка РИА Новости.
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Новости Москвы , Цзиньпин Си , Владимир Путин , РИА Новости
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