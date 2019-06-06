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В Москве может появиться Саратовский вокзал 

Москва24 + ещё 6 1 час назад
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В РЖД готовы рассмотреть вопрос о переименовании Павелецкого вокзала в Саратовский, если поступит такое обращение, сообщает Агентство "Москва".
Пока же официальных запросов на этот счет не было, отметили в компании. С предложением переименовать Павелецкий вокзал Москвы ранее выступил губернатор Саратовской области.
31 мая Владимир Путин присвоил столичным и другим аэропортам России имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В частности, аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова, а Внуково — Андрея Туполева.
Аэропорту Минеральных Вод присвоили имя Михаила Лермонтова. Магаданскому аэропорту Сокол дали имя Владимира Высоцкого, аэропорту Симферополя присвоили имя Ивана Айвазовского, калининградскому Храброво — имя императрицы Елизаветы Петровны.
Общенациональный конкурс, в рамках которого россияне выбирали имена для аэропортов страны, стартовал 11 октября 2018 года. Граждане голосовали по 47 аэропортам. В числе городов — участников были Москва, Казань, Сочи, Калининград и другие. Финальный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября.
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Новости Москвы , Михаил Лермонтов , Андрей Туполев , Михаил Ломоносов , Иван Айвазовский , Владимир Путин , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , РЖД , АГН "Москва" , Москва , Саратовская Область
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