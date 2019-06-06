В Москве может появиться Саратовский вокзал

РЖД готовы рассмотреть вопрос о переименовании Павелецкого вокзала в Саратовский, если поступит такое обращение, сообщает Агентство "Москва".

Пока же официальных запросов на этот счет не было, отметили в компании. С предложением переименовать Павелецкий вокзал Москвы ранее выступил губернатор Саратовской области

Аэропорту Минеральных Вод присвоили имя Михаила Лермонтова . Магаданскому аэропорту Сокол дали имя Владимира Высоцкого, аэропорту Симферополя присвоили имя Ивана Айвазовского , калининградскому Храброво — имя императрицы Елизаветы Петровны.

Общенациональный конкурс, в рамках которого россияне выбирали имена для аэропортов страны, стартовал 11 октября 2018 года. Граждане голосовали по 47 аэропортам. В числе городов — участников были Москва, Казань, Сочи, Калининград и другие. Финальный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября.