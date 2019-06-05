Подаренная России панда дала «задний ход»

Одна из двух привезенных из Китая панд прошлась по вольеру Московского зоопарка «задним ходом». Видео прогулки опубликовал в Facebook журналист Андрей Колесников

«Интересно, эта панда понимает, что через несколько часов будет героем всех новостей на федеральных каналах?)» — поинтересовался журналист.

Ранее в среду председатель КНР Си Цзиньпин передал Московскому зоопарку двух больших панд. Президент России Владимир Путин назвал этот жест «знаком особого уважения и доверия к России».

Путин также сообщил, что вечером планирует вместе с председателем КНР «побывать в зоопарке и посмотреть на этих замечательных животных».