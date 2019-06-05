Одна из двух привезенных из Китая панд прошлась по вольеру Московского зоопарка «задним ходом». Видео прогулки опубликовал в Facebook журналист Андрей Колесников.
«Интересно, эта панда понимает, что через несколько часов будет героем всех новостей на федеральных каналах?)» — поинтересовался журналист.
Ранее в среду председатель КНР Си Цзиньпин передал Московскому зоопарку двух больших панд. Президент России Владимир Путин назвал этот жест «знаком особого уважения и доверия к России».
Путин также сообщил, что вечером планирует вместе с председателем КНР «побывать в зоопарке и посмотреть на этих замечательных животных».