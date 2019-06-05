В Москве начала работу фотовыставка «Звёзды МАКС в парке „Зарядье“, сообщает телеканал „360“. Она открыта до 23 июня.
Экспозиция посвящена Международному авиационно-космическому салону. Представлены и работы профессиональных фотографов, и любительские снимки.
Церемонию открытия посетили заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Ранее „Утро.ру“ сообщало, что программа включает мастер-классы, встречи с лётчиками-испытателями и спортсменами и другие мероприятия.