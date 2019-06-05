Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи увидят в ночном небе редкий вид облаков 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Около полуночи над северо-западным горизонтом можно будет увидеть серебристые облака, которые появляются только ночью. Они выходят ежегодно, но высокой яркости достигают не каждый год.
Как сообщил Московский планетарий, уникальное природное явление можно увидеть только в летние месяцы в Северном полушарии.
«Лучше всего в июне–июле, обычно с середины июня до середины июля, и лишь на географических широтах от 45 до 70 градусов, причем в большинстве случаев они чаще видны на широтах от 55 до 65 градусов. При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год», — сказано в сообщении.
Серебристые облака наблюдатели описывают «чистые, белые, серебристые лучи, с легким голубоватым отливом, принимающие в непосредственной близости от горизонта желтый, золотистый оттенок». Они образуются в верхних слоях атмосферы на высоте 80-90 километров. Их появлению способствуют водяной пар, низкие температуры и множество мелких пылевых частиц.
Есть версия, что появление облаков связано с извержением вулкана Кракатау в 1883 году. Тогда в воздух было выброшено коло 35 миллионов тонн вулканической пыли. Кроме того, до 1885 года серебристых облаков никто не видел. Но единого мнения об их происхождении в научном мире до сих пор нет. Существуют и другие гипотезы.
Днем эти облака видны только на большой высоте с помощью специальной аппаратуры.
360tv.ru: последние новости
Парковочные места в Москве сделают бесплатными в День России Пропускная способность увеличится на треть. Ремонт Октябрьского проспекта в Люберцах начнется в июне Развлекательные программы и мастер-классы. В химкинских парках стартовала программа «Лето в Подмосковье»
Комментарии
Новости Москвы , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений114
Большой прорыв. Кучма сделал предложение по Донбассу295
Смерть Бари Алибасова опровергли50
Украинские ВМС отпустили российское судно217
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж301
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:36
Большой прорыв. Кучма сделал предложение по Донбассу
В мире Украина
08:39
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж
Общество
02:16
Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался
В мире
00:59
Стало известно отношение американцев к России
В мире Социология
00:49
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
В мире Армия
01:30
Коломойского обвинили в отмывании $470 млрд
Происшествия Украина
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение