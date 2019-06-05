Москвичи увидят в ночном небе редкий вид облаков

Около полуночи над северо-западным горизонтом можно будет увидеть серебристые облака, которые появляются только ночью. Они выходят ежегодно, но высокой яркости достигают не каждый год.

Как сообщил Московский планетарий, уникальное природное явление можно увидеть только в летние месяцы в Северном полушарии.

«Лучше всего в июне–июле, обычно с середины июня до середины июля, и лишь на географических широтах от 45 до 70 градусов, причем в большинстве случаев они чаще видны на широтах от 55 до 65 градусов. При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год», — сказано в сообщении.

Серебристые облака наблюдатели описывают «чистые, белые, серебристые лучи, с легким голубоватым отливом, принимающие в непосредственной близости от горизонта желтый, золотистый оттенок». Они образуются в верхних слоях атмосферы на высоте 80-90 километров. Их появлению способствуют водяной пар, низкие температуры и множество мелких пылевых частиц.

Есть версия, что появление облаков связано с извержением вулкана Кракатау в 1883 году. Тогда в воздух было выброшено коло 35 миллионов тонн вулканической пыли. Кроме того, до 1885 года серебристых облаков никто не видел. Но единого мнения об их происхождении в научном мире до сих пор нет. Существуют и другие гипотезы.

Днем эти облака видны только на большой высоте с помощью специальной аппаратуры.