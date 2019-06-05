Подростков-героев наградили в Москве

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил в Москве 20 подростков, которые проявили мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений.

Колокольцев, выступая на церемонии награждения в Московском университете МВД им. Кикотя, заявил, что своим примером подростки показали «не только ровесникам, но и старшему поколению, что лучшие человеческие качества — смелость, сила духа, готовность рисковать во имя спасения других людей — в полной мере присущи совсем юным гражданам нашего общества», передает РИА «Новости».

Так, 12-летние Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Максим Пырков, Егор Строков и Артемий Краснопольский из Волгоградской области помогли задержать грабителя, который вырвал сумку из рук пенсионерки и попытался сбежать.

Ребята бросились ему наперерез и перекрыли пути к отступлению; злоумышленник был задержан подоспевшими взрослыми.

11-летняя Екатерина Некрасова из Кемеровской области заметила подозрительного постороннего, заходившего в подъезд ее дома — им оказался преступник, который выслеживал пенсионеров, врывался к ним в дом, похищал деньги и ценные вещи.

Девочка сообщила в полицию приметы мужчины, его задержали.

Некоторые подростки во время церемонии награждения вручили министру ответные подарки: 11-летние Таисия Арютина, Мария Аникина и Илья Шкода из Калининграда, которые помогли задержать квартирных воров, преподнесли Колокольцеву собственноручно изготовленную плюшевую бельгийскую овчарку.

Напомним, в честь дня защиты детей газета ВЗГЛЯД запускала викторину о подвигах юных героев Великой Отечественной войны.