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В Москве откроется выставка «Второй фронт» 

РИА Новости + ещё 2 9 часов назад
В Музее Победы открывается выставка "Второй фронт", посвященная 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года.
В экспозиции покажут около 200 раритетов из фондов Музея Победы, личных коллекций потомков прославленных полководцев Великой Отечественной, Музея военной авиации имени Шеннолта (город Монро, Луизиана, США) и Национального музея Военной истории (Люксембург).
Разделы выставки посвящены основным этапам создания Антигитлеровской коалиции, высадке союзных войск в Западной Европе и обеспечению поставок по Ленд-Лизу. Посетители увидят личные вещи адмирала Николая Харламова, сыгравшего важнейшую роль в создании и проведении арктических конвоев: именно он был приглашен в качестве официального наблюдателя от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии.
Также в экспозицию вошли форма и амуниция военнослужащих армий США, Великобритании и Канады, вооружение — от винтовок и пистолетов-пулеметов до гранатометов и минометов, фотографии боевых действий на побережье Нормандии (из коллекции Музея военной авиации имени Шеннолта) и Арденнской операции (из фондов Национального музея Военной истории).
Особое внимание на "Втором фронте" уделено знаменитой встрече советских и американских войск на реке Эльбе в Германии в апреле 1945 года. Посетителям представят предметы обмундирования и вооружение 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии, принявших участие в этом эпизоде войны. Среди уникальных экспонатов — личные вещи командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Конева, вручавшего орден Суворова американскому генералу Омару Брэдли, участнику открытия Второго фронта. Рядом в витрине представят кокарду с американской генеральской фуражки, подаренную Брэдли Коневу.
Музей Победы, площадь Победы, 3, "Второй фронт", 5 июня — 29 сентября
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Новости Москвы , Видео , Иван Конев , Николай Харламов , Люксембург , Москва , США
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