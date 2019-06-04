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К станции МЦК Стрешнево будут запущены автобусы 

Москва24 + ещё 1 49 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В районах, которые находятся близко к станции МЦК Стрешнево, будут запущены автобусы, чтобы местным жителям было удобно до нее добираться, сообщил Сергей Собянин.
"Мы планируем работы по созданию остановочно-разворотного пункта для автобусов, маршруты которых свяжут ближние районы со станцией МЦК Стрешнево, чтобы жители могли добираться до этой станции", — сказал Собянин в эфире ТВЦ.
Кроме того, платформы Стрешнево МЦК и Ленинградская Рижского направления МЖД соединит теплый переход. Пересадка будет организована по принципу "сухие ноги". Открытие перехода планируется в 2019 году.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ТВ Центр
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