Участок Филевской линии метро закроют 8 и 9 июня

Движение поездов на участке Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" приостановят в ближайшие выходные — 8 и 9 июня, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", Филевский парк" и "Пионерская".

"Киевская" будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В обычном режиме метрополитен заработает в понедельник, 10 июня, в 5:30 утра. До этого времени пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".

Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Строители должны установить там шумозащитные экраны, проложить под платформами трубопроводы и кабели, а также провести техобслуживание и замену электрооборудования, рельсов и шпал.

Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, для ремонта выбрали выходные, когда пассажиропоток на линии уменьшается в полтора раза, в отличие от будних дней.