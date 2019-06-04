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Участок Филевской линии метро закроют 8 и 9 июня 

Москва24 + ещё 7 38 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Движение поездов на участке Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" приостановят в ближайшие выходные — 8 и 9 июня, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", Филевский парк" и "Пионерская".
"Киевская" будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
В обычном режиме метрополитен заработает в понедельник, 10 июня, в 5:30 утра. До этого времени пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".
Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Строители должны установить там шумозащитные экраны, проложить под платформами трубопроводы и кабели, а также провести техобслуживание и замену электрооборудования, рельсов и шпал.
Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, для ремонта выбрали выходные, когда пассажиропоток на линии уменьшается в полтора раза, в отличие от будних дней.
На время закрытия станций в подземке будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Также для обеспечения безопасности на станциях "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.
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