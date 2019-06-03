Джейсон Стэтхем во второй раз приедет в Москву

Известный британский актёр Джейсон Стэтхем приедет в Москву 25 июня в рамках мирового турне в поддержку фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».

В его планы входит провести несколько пресс-подходов, на которых он пообщается с журналистами, а также, возможно, прогулка по Москве, сообщает РИА Новости.

Известно, что Стетхем стал известным после своих ролей в нескольких кинокартинах британского постановщика Гая Ричи. Но настоящей звездой его сделал фильм «Перевозчик», в котором артист сыграл главную роль.

Ранее News.ru писал о том, что был назван список фильмов, которые будут участвовать в одном из самых престижных кинофестивалей в мире.