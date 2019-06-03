Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джейсон Стэтхем во второй раз приедет в Москву 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Известный британский актёр Джейсон Стэтхем приедет в Москву 25 июня в рамках мирового турне в поддержку фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
В его планы входит провести несколько пресс-подходов, на которых он пообщается с журналистами, а также, возможно, прогулка по Москве, сообщает РИА Новости.
Известно, что Стетхем стал известным после своих ролей в нескольких кинокартинах британского постановщика Гая Ричи. Но настоящей звездой его сделал фильм «Перевозчик», в котором артист сыграл главную роль.
Ранее News.ru писал о том, что был назван список фильмов, которые будут участвовать в одном из самых престижных кинофестивалей в мире.
News.ru: последние новости
Электробусы впервые начали курсировать в центре Москвы Собянин поздравил москвичей с Всемирным днём велосипеда Музей Пушкина в Москве откроет фестиваль «ПушкинLeto»
Новости Москвы , Шоу-бизнес , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК работает: отец убитого спецназовца сделал заявление28
Названо условие возвращения России в ПАСЕ125
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма228
Умер в больнице: пьяные полицейские застрелили ребенка6
Премьер Италии пригрозил своей отставкой
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение